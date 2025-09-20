Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-Le-Comte JEP 2025 Troyes

Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-Le-Comte JEP 2025 Troyes samedi 20 septembre 2025.

Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-Le-Comte JEP 2025

Au sein de la Cité du Vitrail Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

LES COLLECTIONS DE L’APOTHICAIRERIE DE L’HOTEL-DIEU-LE-COMTE



Visite libre des collections permanentes

Samedi et dimanche de 10h à 18h



Visites flash par Martin Dehoux, médiateur culturel des musées

Première visite ? dixième visite ? Ce lieu remplit d’histoire n’a pas fini de vous livrer ses secrets…L’apothicairerie est l’une des plus belles de France. Elle a pu être conservée dans son écrin d’origine, telle qu’elle se présentait au début du 18e siècle. Les murs de cette vaste pièce sont entièrement recouverts de dix étages de rayonnages où sont disposées boîtes et faïences médicinales.

La salle et les collections qu’elle abrite ont fait l’objet d’un triple classement par les Monuments Historiques en 1958 pour les boîtes médicinales en bois peint, en 1964, pour la salle et ses boiseries et en 1984 pour la collection de faïences médicinales anciennes.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14h à 18h Apothicairerie

Sans réservation .

Au sein de la Cité du Vitrail Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 52 87

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-Le-Comte JEP 2025 Troyes a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Troyes la Champagne