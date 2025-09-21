Apothicairerie : visite commentée à l’occasion des J.E.P. Apothicairerie de l’hôtel-Dieu Bourg-en-Bresse

Réservation obligatoire de votre créneau horaire. Premier départ de visite à 14h, dernier départ à 17h45. Durée 45 mn.

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:45:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:45:00

Si vous ne connaissez pas encore la magnifique apothicairerie de Bourg-en-Bresse, c’est l’occasion d’accéder à un trésor caché. Des visites clins d’oeil à l’histoire de la pharmacie où les femmes avaient toute leur place. Réservez votre créneau horaire. Places limitées.

Apothicairerie de l’hôtel-Dieu Boulevard de Brou 01000 Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Les Vennes Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 22 49 40 https://www.bourgenbressedestinations.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 22 49 40 »}] Trois pièces remarquablement conservées, dont l’un des rares laboratoires ouvert au public et encore en état de fonctionnement, vous dévoilent la pharmacie d’antan lors de visites commentées. Une belle façon d’entrer de plain-pied dans la chimie des siècles passés : l’arrière-boutique et l’officine exposent de riches collections de faïences et de verrines dont la plupart contiennent encore plantes et substances curatives, de tout dans un bel écrin de boiserie. Sur réservation. Parking sur la voirie ou sur sur le parking du monastère royal de Brou à 5 mn. Attendre au portail du parc (face au restaurant « La Table d’Arthur »).

©OTGBA