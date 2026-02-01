APOTHICAIRERIE visites guidées et préparation de tisanes d’amour Saint-Amour
APOTHICAIRERIE visites guidées et préparation de tisanes d’amour Saint-Amour samedi 7 février 2026.
APOTHICAIRERIE visites guidées et préparation de tisanes d’amour
Rue du Souvenir Saint-Amour Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-14 12:00:00
Date(s) :
2026-02-07 2026-02-14
Dans le cadre du Festival du film d’Amour de Saint-Amour, nous proposons un atelier sensoriel et bien-être au coeur d’un lieu d’exception: une apothicairerie historique.
Après une visite guidée d’une heure de l’apothicairerie, les participants prendront part à un atelier d’une heure dédié à la création de leur propre tisane d’amour.
A partir de plantes médicinales soigneusement sélectionnées (tisanes uniquement), chacun pourra composer des mélanges en résonnance avec ses besoins du moment: stress, fatigue, manque de sommeil, besoin d’apaisement ou de réconfort.
Chaque participant repartira avec 6 sachets de tisanes.
=> 3 pour soi, pour cultiver l’amour de soi et le bien-être
=> 3 à offrir à une personne aimée (conjoint, enfant, parent…), en fonction des propriétés adaptées à ses besoins.
Cet atelier est une invitation à célébrer l’amour sous toutes ses formes, à travers le soin, le partage et la reconnexion à soi, dans un cadre patrimonial unique
Samedi 7,14 et 21 février 2026 de 10h à 12h
Réservation obligatoire à l’Office de tourisme Porte du Jura
Place limité .
Rue du Souvenir Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 76 69 tourisme@ccportedujura.fr
