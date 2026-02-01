APOTHICAIRERIE visites guidées et préparation de tisanes d’amour

Rue du Souvenir Saint-Amour Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-14 12:00:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-14

Dans le cadre du Festival du film d’Amour de Saint-Amour, nous proposons un atelier sensoriel et bien-être au coeur d’un lieu d’exception: une apothicairerie historique.

Après une visite guidée d’une heure de l’apothicairerie, les participants prendront part à un atelier d’une heure dédié à la création de leur propre tisane d’amour.

A partir de plantes médicinales soigneusement sélectionnées (tisanes uniquement), chacun pourra composer des mélanges en résonnance avec ses besoins du moment: stress, fatigue, manque de sommeil, besoin d’apaisement ou de réconfort.

Chaque participant repartira avec 6 sachets de tisanes.

=> 3 pour soi, pour cultiver l’amour de soi et le bien-être

=> 3 à offrir à une personne aimée (conjoint, enfant, parent…), en fonction des propriétés adaptées à ses besoins.

Cet atelier est une invitation à célébrer l’amour sous toutes ses formes, à travers le soin, le partage et la reconnexion à soi, dans un cadre patrimonial unique

Samedi 7,14 et 21 février 2026 de 10h à 12h

Réservation obligatoire à l’Office de tourisme Porte du Jura

Place limité .

Rue du Souvenir Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 76 69 tourisme@ccportedujura.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : APOTHICAIRERIE visites guidées et préparation de tisanes d’amour

L’événement APOTHICAIRERIE visites guidées et préparation de tisanes d’amour Saint-Amour a été mis à jour le 2026-01-29 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA