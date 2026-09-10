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Appartement du Général Cambronne, Cercle Cambronne, Nantes

dimanche 20 septembre 2026 · Cercle Cambronne · Nantes

Appartement du Général Cambronne, Cercle Cambronne, Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cercle Cambronne
Adresse
3 rue Jean-Jacques Rousseau, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Appartement du Général Cambronne Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00, 16h00 Cercle Cambronne Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visites commentées de l’appartement.
Non accessible aux personnes à mobilité réduite (1er étage sans ascenseur).

Cercle Cambronne 3 rue Jean-Jacques Rousseau, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire Le Général Cambronne vécut dans cet appartement pendant 22 ans, jusqu’à sa mort en 1842. Entièrement restauré, il offre une immersion dans un intérieur bourgeois des 18e et 19e siècles.
Visites commentées de l’appartement.

© Ville de Nantes

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