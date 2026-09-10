Appartement du Général Cambronne, Cercle Cambronne, Nantes
dimanche 20 septembre 2026 · Cercle Cambronne · Nantes
Informations pratiques
Appartement du Général Cambronne Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00, 16h00 Cercle Cambronne Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visites commentées de l’appartement.
Non accessible aux personnes à mobilité réduite (1er étage sans ascenseur).
Cercle Cambronne 3 rue Jean-Jacques Rousseau, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire Le Général Cambronne vécut dans cet appartement pendant 22 ans, jusqu’à sa mort en 1842. Entièrement restauré, il offre une immersion dans un intérieur bourgeois des 18e et 19e siècles.
Visites commentées de l’appartement.
© Ville de Nantes
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