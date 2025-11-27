Appartements témoins : la spoliation des locataires juifs à Paris, 1940-1946 Bibliothèque Germaine Tillion Paris

Cette deuxième conférence de deux des auteurs de l’ouvrage Appartements témoins portera sur le processus même de la spoliation pendant et au lendemain de la guerre.

Au prétexte de soulager les sinistrés des bombardements alliés, la préfecture de la Seine accapare les logements des familles juives absentes afin de les reloger. Cette politique se déploie dans tout Paris et dans sa banlieue, et elle est menée à bien sans aucun encadrement légal. De ce fait à la Libération la spoliation des baux locatifs des familles juives ne sera pas reconnue par la République restaurée.

Isabelle Backouche, historienne à l’EHESS (CRH), est l’autrice de plusieurs ouvrages, dont

Paris transformé. Le Marais 1900-1980. De l’îlot insalubre au secteur sauvegardé, (Créaphis, 2016).

Sarah Gensburger, sociologue au CNRS/Sciences Po Paris (CSO), est l’autrice de plusieurs ouvrages dont

Qui pose les questions mémorielles ? (CNRS Éditions, 2023) et

Images d’un pillage. Album de la spoliation des Juifs. Paris, 1940-1944 (Textuel, 2010).

Cycle « Les lieux de la Shoah à Paris » : Au plus près des fonds d’archives, à hauteur des familles et des individus, à l’échelle des bâtiments publics, des rues, des immeubles parisiens, plusieurs publications récentes revisitent l’histoire de la Shoah à Paris. Ces travaux permettent de dresser une cartographie précise, montrent le rôle de l’État français et de la préfecture de la Seine dans la mise en œuvre de la persécution des Juifs à Paris. Ils retracent aussi les trajectoires des victimes de répression, de spoliation et de déportation.

La 3ème rencontre aura lieu jeudi 4 décembre à la Bibliothèque Jacqueline-de-Romilly (18e) « Retrouver Estelle Mouflargue : enquête sur une adolescente du 18e arrondissement victime de la Shoah » avec Bastien François, professeur de science politique, université Paris-1-Panthéon-Sorbonne

à noter : Jeudi 20 novembre à 19h la bibliothèque Germaine Tillion recevra François-Guillaume Lorrain pour son ouvrage « Il fallait bien les aider : quand les Justes français sauvaient des Juifs en France » paru en 2024 chez Flammarion.

Dans le cadre du cycle « Les lieux de la Shoah à Paris » une deuxième rencontre intitulée « Une politique municipale au détriment des familles juives : des locataires parisiens spoliés pendant l’Occupation » nous est proposée. Avec Isabelle Backouche, et Sarah Gensburger deux des auteurs de « Appartements témoins » paru en 2025 à La Découverte.

Le jeudi 27 novembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris