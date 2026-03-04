Appeau à amphibiens Neuvy-sur-Barangeon

Appeau à amphibiens

Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon Cher

Début : 2026-04-08 14:00:00

fin : 2026-04-22

Dans le cadre de Fréquence Grenouille, apprenez à reconnaître les principaux amphibiens de notre région et fabriquez un appeau à grenouilles et/ou crapauds à partir de matériaux de récupération.

Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 66 65

English :

As part of Fréquence Grenouille, learn to recognize the main amphibians of our region and make a frog and/or toad call from recycled materials.

