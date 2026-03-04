Appeau à amphibiens Neuvy-sur-Barangeon
Appeau à amphibiens Neuvy-sur-Barangeon mercredi 8 avril 2026.
Appeau à amphibiens
Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon Cher
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 14:00:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-22
Dans le cadre de Fréquence Grenouille, apprenez à reconnaître les principaux amphibiens de notre région et fabriquez un appeau à grenouilles et/ou crapauds à partir de matériaux de récupération.
Dans le cadre de Fréquence Grenouille, apprenez à reconnaître les principaux amphibiens de notre région et fabriquez un appeau à grenouilles et/ou crapauds à partir de matériaux de récupération. 6 .
Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 66 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of Fréquence Grenouille, learn to recognize the main amphibians of our region and make a frog and/or toad call from recycled materials.
L’événement Appeau à amphibiens Neuvy-sur-Barangeon a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme de VIERZON