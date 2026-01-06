Appel à bénévoles – Jeux en folie Maison de quartier La Bellangerais Rennes Samedi 24 janvier, 08h00 Ille-et-Vilaine

La Maison de Quartier La Bellangerais recherche des bénévoles pour participer à la prochaine édition de Jeux en folie, qui aura lieu le samedi 24 janvier 2026 !

### La Maison de Quartier La Bellangerais recherche des bénévoles pour participer à la prochaine édition de Jeux en folie, qui aura lieu le samedi 24 janvier 2026 !

Envie de vous engager ponctuellement dans un événement convivial et ludique ?

Nous avons besoin de vous pour :

– tenir les stands de jeux,

– aider à la buvette,

– contribuer au bon déroulement de la journée.

Créneaux flexibles

Les missions sont proposées sur des créneaux de 2 à 3 heures maximum, selon vos disponibilités.

Intéressé(e) ? Inscrivez-vous via le sondage Framadate :

Aucune expérience nécessaire, seulement l’envie de partager un bon moment et de donner un coup de main !

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter :

Cécile Moussions : 06.67.64.55.95

Paulin Moreau : 07.71.56.63.24

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-24T08:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-24T20:00:00.000+01:00

1



Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

