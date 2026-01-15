Appel à candidature Comité des fêtes Trélissac

Appel à candidature Comité des fêtes

827 Rue Eugène Leroy Trélissac Dordogne

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

2026-01-16

Le Comité des fêtes de Trélissac tiendra son assemblée générale vendredi 16 janvier 2026, à 20 h, au foyer socio-culturel de Trélissac.

Cette réunion marquera également un moment important pour l’association, puisque Michel Sabat, coprésident, et Bernadette Sabat, secrétaire, quitteront leurs fonctions après de très nombreuses années d’engagement.

Bénévoles profondément attachés au territoire, ils ont été à l’origine de l’organisation de 62 fêtes du 15 août, contribuant année après année à faire vivre l’un des rendez-vous les plus emblématiques de la commune, ainsi que d’autres manifestations locales.

À l’approche de ce passage de relais, le Comité des fêtes de Trélissac lance un appel à candidatures afin de renforcer son équipe et poursuivre l’organisation des événements.

Les personnes intéressées peuvent se faire connaître par mail comitedesfetesdetrelissac24750@orange.fr .

827 Rue Eugène Leroy Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 38 77 65

