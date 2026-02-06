Appel à candidature pour intégrer une troupe théâtrale – pour les 14-17 ans médiathèque Garcia Lorca Montpellier Montpellier 3 mars – 31 mai Sur inscription : https://tinyurl.com/inscription-reve-surrealiste

Appel à candidature pour intégrer une troupe de théâtre amateur composée uniquement de jeunes âgés de 14 à 17 ans.

Bonjour !

Votre enfant est intéressé par le théâtre et souhaite intégrer la troupe qui jouera la pièce « Rêve surréaliste » du 29 au 31 mai à Montpellier et Murviel-lès-Montpellier ? Alors profitez des dernières places disponibles pour l’inscrire !

**Il n’est pas nécessaire d’avoir de l’expérience, les débutants sont aussi les bienvenus.**

**Seule condition : être motivé et âgé de 14 à 17 ans.**

**Sessions de travail gratuites. Une caution de 50€ est demandée pour confirmer le sérieux de l’inscription.**

Voici le détail des dates :

**- création de la pièce à la médiathèque Garcia Lorca :**

– mardi 3 mars de 10h à 12h et de 14h à 16h,

– mercredi 4 mars de 14h-17h >> Hors les murs : médiathèque Emile Zola << - jeudi 5 mars de 10h à 12h et de 14h à 16h, - vendredi 6 mars de 10h à 12h, - samedi 7 mars de 14h à 18h (avec présentation au public à 17h). **- répétitions de la pièce au CEMEA :** - lundi 27 avril de 10h à 12h et de 14h à 16h, - mardi 28 avril de 10h à 12h et de 14h à 16h, - mercredi 29 avril de 10h à 12h et de 14h à 16h, - jeudi 30 avril de 14h à 18h (avec présentation au public à 17h). - **représentations** le 29 mai à 19h30 au JAM, le 30 mai à la médiathèque Garcia Lorca et le 31 mai à la fête du R.A.T à Murviel-Lès-Montpellier. Il est possible de s'inscrire pour la session de création ET pour la session de répétition. Mais vous pouvez l'inscrire uniquement pour la session de répétition. **Sa présence aux trois représentations est obligatoire.** **Pour toute demande d'informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter!** Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) : Début : 2026-03-03T10:00:00.000+01:00 Fin : 2026-05-31T18:00:00.000+02:00 1 https://tinyurl.com/inscription-reve-surrealiste médiathèque Garcia Lorca Montpellier 162 avenue de Palavas 34070 Montpellier Prés d'Arènes Montpellier 34070 Hérault

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

