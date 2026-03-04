Appel à candidatures : 8 résidences d’architecture Mercredi 25 mars, 00h00

Dans le cadre de la 6ème édition des résidences, soutenue par la Caisse des dépôts Mécénat, le Conseil national de l’Ordre des architectes ainsi que par le ministère de la Culture, les Maisons de l’architecture offrent l’opportunité à des équipes de spécialistes organisés autour d’un ou d’une architecte ou diplômé·e en architecture mandataire, de créer un projet culturel lors d’une résidence de plusieurs semaines sur un territoire et dans un contexte donnés.

Découvrez l’appel à candidature des 8 résidences 2026 des Maisons de l’architecture, réparties sur tout le territoire français ! Résidences Architecture