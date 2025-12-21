Appel à candidatures Asso. BarroPhoto Barro 29 décembre 2025 – 15 mars 2026 20 €

L’association BarroPhoto lance son appel à candidatures pour l’édition 2026 du festival BarrObjectif, festival de photoreportage en plein air, qui se tiendra du 12 au 20 septembre 2026 à Barro.

**APPEL À CANDIDATURES**

**Le festival de photoreportage** _**BarrObjectif**_ se déroulera à Barro 16700 (Charente) du **12 au 20 septembre 2026** !

Photoreportage, photographie documentaire et artistique s’exposent dans les rues du village, en accès libre.

– Photographes pro ou amateur·rice·s, aucun thème imposé

– 20 photographes sélectionné·e·s

– 250 € brut de droits d’auteur

– Participation : 20 € (HelloAsso)

Date limite : 15 mars 2026

[candidature@barrobjectif.com](mailto:candidature@barrobjectif.com)

Convention photographe et modalités sur notre site.

[https://https://barrobjectif.com/](https://https://barrobjectif.com/)

contact@barrobjectif.com

Asso. BarroPhoto Mairie, 12 rue de l’If Barro 16700 Charente



