Informations pratiques

Appel à candidatures L’Incubation 360° by Eurasanté Mercredi 29 juillet, 00h01

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T00:01:00+02:00 – 2026-07-29T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-29T00:01:00+02:00 – 2026-07-29T23:59:00+02:00

: !

On avait hâte de vous l’annoncer… Ça y est, tout est prêt !

Parce qu’entreprendre, ce n’est pas seulement développer une idée.

C’est aussi rencontrer les bons partenaires, trouver des financements, construire une équipe, tester son marché et être challengé.

Pour répondre encore mieux à ces enjeux qui évoluent constamment, découvrez le programme : ’ ° :

adaptés, de l’idée à la Série A

Une pour acquérir les fondamentaux de l’entrepreneuriat innovant

Un – dédié, des , , et un , tous mobilisés au service de votre projet

, pour les projets innovants en :

Santé & nutrition, avec le Bio-Incubateur Eurasanté

Alimentation, avec Euralimentaire

Bien-vieillir, avec Eurasenior

Sport & bien-être, avec Vivalley – Campus Sport | Santé & Bien-Être

Vous avez une idée qui mérite de se concrétiser ? Vous portez un projet innovant ?

Candidatez jusqu’au 29/07 : https://lnkd.in/e_DBVCgT

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Appel à candidatures L’Incubation 360° by Eurasanté