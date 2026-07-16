Appel à candidatures L’Incubation 360° by Eurasanté, ,
mercredi 29 juillet 2026
Informations pratiques
Appel à candidatures L’Incubation 360° by Eurasanté Mercredi 29 juillet, 00h01
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T00:01:00+02:00 – 2026-07-29T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-29T00:01:00+02:00 – 2026-07-29T23:59:00+02:00
: !
On avait hâte de vous l’annoncer… Ça y est, tout est prêt !
Parce qu’entreprendre, ce n’est pas seulement développer une idée.
C’est aussi rencontrer les bons partenaires, trouver des financements, construire une équipe, tester son marché et être challengé.
Pour répondre encore mieux à ces enjeux qui évoluent constamment, découvrez le programme : ’ ° :
- adaptés, de l’idée à la Série A
- Une pour acquérir les fondamentaux de l’entrepreneuriat innovant
- Un – dédié, des , , et un , tous mobilisés au service de votre projet
, pour les projets innovants en :
- Santé & nutrition, avec le Bio-Incubateur Eurasanté
- Alimentation, avec Euralimentaire
- Bien-vieillir, avec Eurasenior
- Sport & bien-être, avec Vivalley – Campus Sport | Santé & Bien-Être
Vous avez une idée qui mérite de se concrétiser ? Vous portez un projet innovant ?
Candidatez jusqu’au 29/07 : https://lnkd.in/e_DBVCgT
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Appel à candidatures L’Incubation 360° by Eurasanté