Appel à Jury Jeune Cinéma Katorza Nantes

Appel à Jury Jeune Cinéma Katorza Nantes vendredi 10 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-27 –

Gratuit : oui Gratuit Pour candidater : Une bio et un mail de motivation sont à adresser à Léa Leboucq (publics@3continents.com / 02 40 69 89 37) Etudiant, Jeune Public

Tu es âgé de 18 à 25 ans et tu aimes le cinéma ?Le Festival des 3 Continents est à la recherche de son Jury Jeune (4 participant·es).Rejoindre le Jury Jeune, c’est une occasion unique de rencontrer les réalisateur·ices de demain, de découvrir les films de la Compétition internationale et de remettre le prix du Jury Jeune !

Cinéma Katorza Centre-ville Nantes 44000

02 51 84 90 60 https://nantes.katorza.fr/ https://www.3continents.com/fr/actu/appel-a-jury-jeune/