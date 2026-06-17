Appel à participation · Le Grand Défilé Le Carreau du Temple Paris
Appel à participation · Le Grand Défilé Le Carreau du Temple Paris samedi 18 juillet 2026.
Tu as entre 16 et 30 ans ?
Tu t’identifies au genre féminin ?
Tu as une pratique amateur de théâtre, de danse ou de cirque ?
Tu rêves d’être sur scène et de jouer devant du public ?
Viens participer à une création engagée et inspirante !
Nous avons à cœur d’inclure tous les corps et toutes les féminités.
Qui que tu sois nous t’accueillerons à bras ouverts !
Le Grand Défilé, c’est quoi ?
Un spectacle participatif à la croisée du théâtre, de la danse, de la performance, de l’art plastique et de la mode. La pièce interroge les injonctions faites aux corps féminins à travers le vêtement, l’apparence et le regard social. Elle s’appuie sur des récits intimes incarnés collectivement et propose un rituel scénique de transformation et d’émancipation. Trois actrices professionnelles portent le spectacle. À chaque lieu de programmation, neuf amatrices issues du territoire sont intégrées au projet.
Ce que tu vas vivre
→ Des ateliers autour du mouvement inspirés des codes du défilé de mode,
→ Des ateliers d’écriture et de théâtre autour du récit de soi et de ton rapport à la féminité,
→ Une immersion dans un espace de parole en non-mixité, bienveillant et encadré par la metteuse en scène et une actrice du spectacle,
→ Des représentations publiques où tu pourras convier tes proches.
Engagement demandé
La participation implique une présence obligatoire sur l’ensemble des temps suivants :
→ Week-end d’ateliers
Samedi 18 et dimanche 19 juillet 2026 de 9h30 à 18h au Lycée Henri Bergson, Paris 19e
→ Répétitions
Mardi 21 juillet 2026 de 13h30 à 21h30 au Carreau du Temple, Paris 3e
Mercredi 22 juillet 2026 de 13h à 18h au Carreau du Temple, Paris 3e
Jeudi 23 juillet 2026 à 15h à 18h au Carreau du Temple, Paris 3e
→ Représentations
Mercredi 22 juillet et jeudi 23 juillet 2026 de 19h à 20h au Carreau du Temple, Paris 3e
Candidature
→ Demande de participation auprès de : publics@parislete.fr
Merci d’envoyer un mail de présentation (nom, âge, photo et pratique artistique) dans lequel tu nous racontes ce qui te motive à participer.
Le Festival Paris l’été et Le Carreau du Temple cherchent 9 jeunes femmes pour intégrer le spectacle d’Édith Amsellem qui questionne le féminin et le genre.
Du samedi 18 juillet 2026 au jeudi 23 juillet 2026 :
gratuit
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 30 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-24T01:59:59+02:00
Date(s) :
Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris
https://www.lecarreaudutemple.eu/evenements/appel-a-participation-le-grand-defile-edith-amsellem-paris-lete/ +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple
Afficher la carte du lieu Le Carreau du Temple et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Une exposition de photographies pour mettre en lumière les arbres nourriciers du Sahel Jardin des Serres d’Auteuil Paris 17 juin 2026
- Partir en livre, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris 17 juin 2026
- Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse Jardin des Serres d’Auteuil Paris 17 juin 2026
- « Si on chantait » Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau PARIS 17 juin 2026
- Jeux et chansons en anglais pour bébés Maison des Associations du 7ème Paris 17 juin 2026