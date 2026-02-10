Appel à participer – Petit Êtres en création Histoire de bruits Théâtre Francine Vasse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-22 00:00 – 00:00

Gratuit : non Gratuit avec adhésion obligatoire à partir de 1€ Age minimum : 6 et Age maximum : 10

théâtre d’objets et bruitage / en famille — de 6 à 10 ans pour les enfantsQuand on lit une histoire, on invente de toutes pièces un film mental à partir de l’écrit. Comment les personnages parlent-ils ? Est-ce qu’ils chuchotent, crient, ou bien est-ce qu’ils chantent ? Et est-ce qu’on peut rajouter des dialogues ? Des bruits ? Nous invitons les enfants et leur.s accompagnant.es à lire, bruiter et s’amuser avec nous autour d’un album jeunesse.Inscription via le formulaire avant le 22 février : https://shorturl.at/t2zL2CALENDRIERles horaires indiqués ci-dessous sont les horaires de pratique au plateau, le théâtre vous accueillera à partir de 30 minutes avant ces horaires— Samedi 14 mars de 10h à 12h— Dimanche 15 mars de 10h à 12h— Mercredi 18 mars de 16h à 18h— Samedi 21 mars restitution à 17h en soirée partagée avec le spectacle Le loup en slip du Collectif Grand Vacarme

Théâtre Francine Vasse Nantes 44000

https://shorturl.at/t2zL2



