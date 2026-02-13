Appel à participer – Petit Êtres en création Histoire de bruits, Théâtre Francine Vasse, Nantes

Appel à participer – Petit Êtres en création Histoire de bruits Dimanche 22 février, 00h00 Théâtre Francine Vasse Loire-Atlantique

Gratuit avec adhésion obligatoire à partir de 1€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-22T00:00:00+01:00 – 2026-02-23T00:00:00+01:00

Fin : 2026-02-22T00:00:00+01:00 – 2026-02-23T00:00:00+01:00

théâtre d’objets et bruitage / en famille — de 6 à 10 ans pour les enfants

Quand on lit une histoire, on invente de toutes pièces un film mental à partir de l’écrit. Comment les personnages parlent-ils ? Est-ce qu’ils chuchotent, crient, ou bien est-ce qu’ils chantent ? Et est-ce qu’on peut rajouter des dialogues ? Des bruits ? Nous invitons les enfants et leur.s accompagnant.es à lire, bruiter et s’amuser avec nous autour d’un album jeunesse.

Inscription via le formulaire avant le 22 février : https://shorturl.at/t2zL2

CALENDRIER

les horaires indiqués ci-dessous sont les horaires de pratique au plateau, le théâtre vous accueillera à partir de 30 minutes avant ces horaires

— Samedi 14 mars de 10h à 12h

— Dimanche 15 mars de 10h à 12h

— Mercredi 18 mars de 16h à 18h

— Samedi 21 mars restitution à 17h en soirée partagée avec le spectacle Le loup en slip du Collectif Grand Vacarme

Théâtre Francine Vasse 18 rue Colbert 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

