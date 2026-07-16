Informations pratiques

Appel à projets ELEVATEX Open Call 2026 : 30 000 € pour accélérer l’innovation textile en Europe ! Vendredi 31 juillet, 00h01

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T00:01:00+02:00 – 2026-07-31T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-31T00:01:00+02:00 – 2026-07-31T17:00:00+02:00

Vous êtes une PME du secteur textile et développez un produit, procédé ou service innovant à fort potentiel de marché ?

L’appel à projets ELEVATEX Open Call 2026 peut vous aider à franchir une nouvelle étape.

Objectifs :

– Développer de nouveaux produits ou services innovants

– Accélérer la transition écologique et numérique du secteur textile

– Préparer la mise sur le marché de solutions à fort impact

– Renforcer la compétitivité des PME européennes

À la clé :

– Une subvention forfaitaire de 30 000 € par entreprise

– 20 PME européennes sélectionnées

– Des projets d’une durée de 6 mois à partir de l’automne 2026

Date limite de candidature : 31 juillet 2026 à 17h00 (CEST).

EuraMaterials, site d’excellence de la MEL, relaie cette opportunité à destination des entreprises innovantes de l’écosystème métropolitain souhaitant accélérer leurs projets de transition et d’innovation dans la filière textile.

Vous souhaitez que nos équipes vous accompagnent?

C’est par ici : https://swll.to/8vUVzpl

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Appel à projets ELEVATEX Open Call 2026 : 30 000 € pour accélérer l’innovation textile en Europe !