Appel à projets ELEVATEX Open Call 2026 : 30 000 € pour accélérer l’innovation textile en Europe !, ,
vendredi 31 juillet 2026
Informations pratiques
Appel à projets ELEVATEX Open Call 2026 : 30 000 € pour accélérer l’innovation textile en Europe ! Vendredi 31 juillet, 00h01
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T00:01:00+02:00 – 2026-07-31T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-31T00:01:00+02:00 – 2026-07-31T17:00:00+02:00
Vous êtes une PME du secteur textile et développez un produit, procédé ou service innovant à fort potentiel de marché ?
L’appel à projets ELEVATEX Open Call 2026 peut vous aider à franchir une nouvelle étape.
Objectifs :
– Développer de nouveaux produits ou services innovants
– Accélérer la transition écologique et numérique du secteur textile
– Préparer la mise sur le marché de solutions à fort impact
– Renforcer la compétitivité des PME européennes
À la clé :
– Une subvention forfaitaire de 30 000 € par entreprise
– 20 PME européennes sélectionnées
– Des projets d’une durée de 6 mois à partir de l’automne 2026
Date limite de candidature : 31 juillet 2026 à 17h00 (CEST).
EuraMaterials, site d’excellence de la MEL, relaie cette opportunité à destination des entreprises innovantes de l’écosystème métropolitain souhaitant accélérer leurs projets de transition et d’innovation dans la filière textile.
Vous souhaitez que nos équipes vous accompagnent?
C’est par ici : https://swll.to/8vUVzpl
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Appel à projets ELEVATEX Open Call 2026 : 30 000 € pour accélérer l’innovation textile en Europe !