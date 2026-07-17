Informations pratiques

Appel à projets Entrepreneurial Track #2 Mercredi 9 septembre, 00h01

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T00:01:00+02:00 – 2026-09-09T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-09T00:01:00+02:00 – 2026-09-09T23:59:00+02:00

# – Le projet Interreg CrossTechXperience revient avec un nouvel : deux parcours distincts selon le niveau d’avancement de votre projet !

: Pour les porteurs de projets en phase initiale de développement : idée, prototype, démo ou MVP en construction

: Pour les projets plus avancés disposant déjà d’un prototype fonctionnel, d’un MVP ou d’une structure en phase de lancement

Pendant 10 mois, les projets sélectionnés bénéficieront de :

un accompagnement personnalisé

ateliers et webinaires animés par des experts du secteur

un réseau transfrontalier (Wallonie, Flandre, Hauts-de-France

opportunités de tests, visibilité et mise en réseau

Deadline de candidature :

[{« link »: « https://lnkd.in/eBiN27-S »}, {« link »: « https://lnkd.in/e4D7tABj »}] https://lnkd.in/eBiN27-S

Appel à projets Entrepreneurial Track #2