Appel à talents ! scène ouverte à Valréas Place Pie Valréas

Appel à talents ! scène ouverte à Valréas

Place Pie Jardin de la Chapelle des Pénitents Blancs Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22 20:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Dans le cadre de Tour Ripert en Fête 2026, en partenariat avec le Pôle Culture et Patrimoine, les élèves de Première Vente du lycée Saint-Jean-le-Baptiste organisent la 2ᵉ édition de la Scène ouverte !

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Place Pie Jardin de la Chapelle des Pénitents Blancs Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr

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English :

As part of Tour Ripert en Fête 2026, in partnership with the Pôle Culture et Patrimoine, the Première Vente students at Lycée Saint-Jean-le-Baptiste are organizing the 2nd edition of the Scène ouverte!

L’événement Appel à talents ! scène ouverte à Valréas Valréas a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes