Appel aux dons Ferme de Quincé Rennes Samedi 13 décembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

A la Ferme de Quincé Noël solidaire, déposez des jouets, livres, petites intentions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-13T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-13T18:00:00.000+01:00

1



Ferme de Quincé Ferme de Quincé, Le Haut Quincé, Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35760 Ille-et-Vilaine