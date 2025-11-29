Appel aux dons Ferme de Quincé Rennes

Appel aux dons Ferme de Quincé Rennes

Appel aux dons Ferme de Quincé Rennes samedi 13 décembre 2025.

Appel aux dons Ferme de Quincé Rennes Samedi 13 décembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

A la Ferme de Quincé Noël solidaire, déposez des jouets, livres, petites intentions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-13T14:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-13T18:00:00.000+01:00

1
 

Ferme de Quincé Ferme de Quincé, Le Haut Quincé, Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35760 Ille-et-Vilaine