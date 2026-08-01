Appel Gospel en concert à Millières au profit de l’association Genespoir église saint étienne de Millières Millières

Informations pratiques

Millières

Appel Gospel en concert à Millières au profit de l’association Genespoir

église saint étienne de Millières Rue du Moulin Millières Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 16:00:00

fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Le dimanche 23 août 2026 à 16h00, l’église de Millières accueillera le groupe Appel Gospel pour un concert exceptionnel et solidaire.

Les voix chaleureuses du groupe Appel Gospel promet une après-midi riche en émotions, placée sous le signe du partage et de l’énergie positive.

L’entrée est libre, et les dons collectés au chapeau seront reversés à l’association Genespoir pour financer les programmes de recherche scientifique sur l’albinisme .

église saint étienne de Millières Rue du Moulin Millières 50190 Manche Normandie +33 6 47 37 39 18 antenne.bassenormandie@genespoir.org

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English : Appel Gospel en concert à Millières au profit de l’association Genespoir

L’événement Appel Gospel en concert à Millières au profit de l’association Genespoir Millières a été mis à jour le 2026-08-07 par Côte Ouest Centre Manche