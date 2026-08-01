Appel Gospel en concert à Millières au profit de l’association Genespoir église saint étienne de Millières Millières
dimanche 23 août 2026 · église saint étienne de Millières · Millières
Informations pratiques
Millières
Appel Gospel en concert à Millières au profit de l’association Genespoir
église saint étienne de Millières Rue du Moulin Millières Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 16:00:00
fin : 2026-08-23 17:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Le dimanche 23 août 2026 à 16h00, l’église de Millières accueillera le groupe Appel Gospel pour un concert exceptionnel et solidaire.
Les voix chaleureuses du groupe Appel Gospel promet une après-midi riche en émotions, placée sous le signe du partage et de l’énergie positive.
L’entrée est libre, et les dons collectés au chapeau seront reversés à l’association Genespoir pour financer les programmes de recherche scientifique sur l’albinisme .
église saint étienne de Millières Rue du Moulin Millières 50190 Manche Normandie +33 6 47 37 39 18 antenne.bassenormandie@genespoir.org
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English : Appel Gospel en concert à Millières au profit de l’association Genespoir
L’événement Appel Gospel en concert à Millières au profit de l’association Genespoir Millières a été mis à jour le 2026-08-07 par Côte Ouest Centre Manche