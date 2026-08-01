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Appel Gospel en concert à Millières au profit de l’association Genespoir église saint étienne de Millières Millières

dimanche 23 août 2026 · église saint étienne de Millières · Millières

Appel Gospel en concert à Millières au profit de l’association Genespoir église saint étienne de Millières Millières

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
église saint étienne de Millières
Adresse
Rue du Moulin
Ville
50190 Millières
Département
Manche
Tarif

Millières

Appel Gospel en concert à Millières au profit de l’association Genespoir

église saint étienne de Millières Rue du Moulin Millières Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 16:00:00
fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :
2026-08-23

Le dimanche 23 août 2026 à 16h00, l’église de Millières accueillera le groupe Appel Gospel pour un concert exceptionnel et solidaire.
Les voix chaleureuses du groupe Appel Gospel promet une après-midi riche en émotions, placée sous le signe du partage et de l’énergie positive.
L’entrée est libre, et les dons collectés au chapeau seront reversés à l’association Genespoir pour financer les programmes de recherche scientifique sur l’albinisme   .

église saint étienne de Millières Rue du Moulin Millières 50190 Manche Normandie +33 6 47 37 39 18  antenne.bassenormandie@genespoir.org

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English : Appel Gospel en concert à Millières au profit de l’association Genespoir

L’événement Appel Gospel en concert à Millières au profit de l’association Genespoir Millières a été mis à jour le 2026-08-07 par Côte Ouest Centre Manche