Appelez moi encore Le Funi LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Le funiculaire de l’Ayré qui ne demande qu’à redémarrer !

L’association FuniToy te propose de découvrir le funiculaire de l’Ayré à travers une exposition de photographies. Historiquement, la station de Barèges fut l’une des premières stations de ski des Hautes-Pyrénées.

Dans les années 1920, de nombreux skieurs montaient à pied ou en peaux de phoque pour pratiquer le ski. Avec l’ère de la mécanisation et de l’industrialisation, l’idée de relier le village de Barèges au plateau du Lienz par des moyens mécaniques a émergé ! Le funiculaire fut construit pour permettre aux habitants et aux touristes de profiter d’un merveilleux domaine skiable au cœur d’une forêt magnifique. L’installation a fonctionné de 1937 à 2000.

English :

The Ayré funicular is ready to go again!

The FuniToy association invites you to discover the Ayré funicular through an exhibition of photographs. Historically, Barèges was one of the first ski resorts in the Hautes-Pyrénées.

In the 1920s, many skiers climbed to the top on foot or in sealskins. With the advent of mechanization and industrialization, the idea emerged of linking the village of Barèges to the Lienz plateau by mechanical means! The funicular was built to enable locals and tourists alike to enjoy a wonderful ski area in the heart of a magnificent forest. The installation was in operation from 1937 to 2000.

