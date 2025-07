Appelez-moi madame 100 Dessus Dessous Lille

70 Rue des Sarrazins Lille Nord

Début : 2025-07-18 20:00:00

fin : 2025-07-18 21:30:00

2025-07-18 2025-07-19

### [Un spectacle de Leïla Gaudin]

Appelez-moi madame est un enterrement de vie de jeune fille, où sous le cliché si particulier de cette célébration populaire, apparaît l’étrangeté du rituel de passage.

5 performeurs au voltage élevé vous donnent rendez-vous pour karaoké, go-go dancer et autres accessoires festifs.

—

Retrouvez Leïla Gaudin en performance dans le Ball Theater le jeudi 31 juillet

—

_Compagnie : No Man’s land_

_Conception, direction : Leïla Gaudin_

_Conseil à l’écriture : Nelly Quemener, sociologue et maître de conférence à Paris III_

_Écriture de plateau, interprétation : Margaux Amoros, Alexandre Bibia, Sabine Rivière, Joana Schweizer_

_Création musicale : Florian Billon, Joana Schweizer_

_Création lumière, régie générale : Anne Palomeres_

_Effets et régie son : Arnaud Viala_

_Scénographie, costumes : Margaux Folléa_

_Production : Laura Guillot_

_Avec le mécénat de la Caisse des Dépôts et la participation de l’ENSATT, avec le soutien de la DRAC Île-de-France, de la Région Île-de-France, de l’ADAMI et du Conseil Départemental du 94._

### À propos de 100 Dessus Dessous

Dans le cadre de Fiesta, lille3000 propose un cocktail spectaculaire enivrant : des spectacles chamboule-tout, des musiques folles dingues, des corps sans queue ni tête, un étrange loto disco finlandais, un dimanche en famille qui aura la frite (belge !), une Gare Saint Sauveur baignant dans des eaux aux drôles de genres… jusqu’à en perdre la tête.

Deux semaines de performances renversantes et joueuses à partager comme autant de gourmandises, Dessus Dessous est une aventure collective à vivre ensemble tout au long de ces deux semaines d’été. .

70 Rue des Sarrazins Lille 59900 Nord Hauts-de-France +33 3 20 78 20 23 mfwazemmes@mairie-lille.fr

