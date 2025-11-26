APPELEZ MOI WALT – APOLLO THEATRE Paris

APPELEZ MOI WALT Début : 2025-11-26 à 20:00. Tarif : – euros.

APPELEZ MOI WALTVous connaissez son nom ? Vous connaissez son oeuvre ? Mais qui était Walt Disney ? Qui était le créateur de génie de cet univers où notre enfance serait à jamais protégée ?Entrez dans l’intimité de la famille Disney pour laquelle Walt était entre autre un fils, un frère, un mari, un père, confronté à ceux qu’il a inspiré et parfois également bousculés.Entre héritage et création, mémoire et illusion, c’est l’heure du bilan.Pour réaliser ses rêves, à quoi faut-il renoncer ?Embarquez vous dans ce spectacle inédit qui dévoile l’invisible de celui qu’on appelait Walt !Auteur(s) : Julien BaptistArtiste(s) : Julien Baptist, Emmanuelle Boidron, Sébastien Chartier, Aubert Fenoy, Bruno Hausler, Cassiopée MayanceMise en scène : Yann Bean – Julien BaptistA partir de 12ans

Vous pouvez obtenir votre billet ici

APOLLO THEATRE 18, RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 75011 Paris 75