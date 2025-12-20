Appelle moi super, Salle de la Vallée La Chapelle-Launay

Appelle moi super

Salle de la Vallée 1 Rue de l’Ebaupin La Chapelle-Launay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 11:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

SuperMarket c’est la sincérité et la fantaisie des histoires vraies qui ne se prennent pas au serieux. Une virée punk rock tonitruante qui dresse les poils, décolle les semelles et abolie les frontières un concert, mais pas que ! Pour les enfants, mais pas que ! Pour de rire, mais pas que !

Tout public, entrée libre. .

Salle de la Vallée 1 Rue de l’Ebaupin La Chapelle-Launay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 58 33 05 mairie@lachapellelaunay.fr

