Appelle-moi super ! Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 17:30 – 18:15

Gratuit : oui À 17h30 – durée 45 min – esplanade de la médiathèque Ormédo – à partir de 4 ans
Dans le cadre du marché aux livres des bibliothèques d'Orvault
Tout public, En famille, Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

Concert pour toute la familleLa mèche rebelle et la chaussette en accordéon de l’enfance qui insiste, SuperMarket vous raconte ses histoires vraies qui ne se prennent pas au sérieux. Il vous embarque pour une virée punk rock tonitruante qui dresse les poils, décolle les semelles et abolit les frontières.Un concert drôle et insolent pour raconter les gars, les filles, les jeux, la peur, la joie et la colère aussi. Un concert pour les enfants, mais pas que ! On emmène ses parents, on y retrouve son enfance.À 17h30 – durée 45 min – esplanade de la médiathèque Ormédo – à partir de 4 ansDans le cadre du marché aux livres des bibliothèques d’Orvault

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60