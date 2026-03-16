Appenai en Lumières Appenai-sous-Bellême
Appenai en Lumières Appenai-sous-Bellême vendredi 29 mai 2026.
Appenai en Lumières
Eglise Saint-Germain Appenai-sous-Bellême Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29 22:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Concert à la bougie avec le duo Blu ad libitum, composé d’Elisa Fiasca au chant et de Patrick Pernet au clavier, pour une interprétation du récital italien Anima in piena à 20h30.
Entrée gratuite, participation libre. .
Eglise Saint-Germain Appenai-sous-Bellême 61130 Orne Normandie appenai.patrimoine@gmail.com
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English : Appenai en Lumières
L’événement Appenai en Lumières Appenai-sous-Bellême a été mis à jour le 2026-03-16 par Conseil départemental de l’Orne