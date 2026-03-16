Appenai en Lumières

Eglise Saint-Germain Appenai-sous-Bellême Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29 22:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Concert à la bougie avec le duo Blu ad libitum, composé d’Elisa Fiasca au chant et de Patrick Pernet au clavier, pour une interprétation du récital italien Anima in piena à 20h30.

Entrée gratuite, participation libre. .

Eglise Saint-Germain Appenai-sous-Bellême 61130 Orne Normandie appenai.patrimoine@gmail.com

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English : Appenai en Lumières

L’événement Appenai en Lumières Appenai-sous-Bellême a été mis à jour le 2026-03-16 par Conseil départemental de l’Orne