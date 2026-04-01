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Application Cryptors in the city, Office du Tourisme d’Angers, Angers

samedi 19 septembre 2026 · Office du Tourisme d'Angers · Angers

Application Cryptors in the city, Office du Tourisme d’Angers, Angers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Office du Tourisme d'Angers
Adresse
7 place Kennedy
Ville
49100 Angers
Département
Maine-et-Loire

Application Cryptors in the city 19 et 20 septembre Office du Tourisme d’Angers Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

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Office du Tourisme d’Angers 7 place Kennedy Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire
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©Cryptors-in-the-city-Angers (14) – Dorothée Mouraud

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