Application Cryptors in the city, Office du Tourisme d’Angers, Angers

Informations pratiques

Application Cryptors in the city 19 et 20 septembre Office du Tourisme d’Angers Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Application gratuite qui offre de façon originale et divertissante d’explorer le patrimoine d’Angers à travers la rencontre de 5 personnages emblématiques. Téléchargez l’application et partez à la découverte de la ville!

Office du Tourisme d’Angers 7 place Kennedy Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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©Cryptors-in-the-city-Angers (14) – Dorothée Mouraud