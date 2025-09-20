Application « Lazaret de La Grande Chaloupe » Lazarets de La Grande Chaloupe La Possession

Application « Lazaret de La Grande Chaloupe » 20 et 21 septembre Lazarets de La Grande Chaloupe La Réunion

Se munir d’un smartphone, pas de téléchargement à prévoir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T07:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Découvrez le lazaret n°1 grâce à l’application de visite du Lazaret ! Parcourez les différents espaces du site à votre rythme, puis testez vos nouvelles connaissances en jouant au quiz.

Lazarets de La Grande Chaloupe La Grande Chaloupe, 97419 La Possession, France La Possession 97419 La Réunion La Réunion +262262200323 http://www.cg974.fr Le Lazaret situé à La Grande Chaloupe sur l’île de La Réunion fait partie de l’ensemble des sites de quarantaine érigés au XIXe siècle un peu partout dans le monde. Ces lieux d’isolement furent construits afin d’éviter la propagation d’épidémies sur des territoires accueillant des populations immigrantes, originaires de pays où sévissaient des maladies pestilentielles (peste, variole, choléra, etc.) et ayant passé plusieurs semaines ou mois en mer dans des conditions d’hygiène sommaires. NRL, sortie La Grande Chaloupe, suivre les panneaux « Lazarets »

