Appli’Hours Mois du Numérique Place du 11 novembre Saugues
Appli’Hours Mois du Numérique Place du 11 novembre Saugues mercredi 18 février 2026.
Appli’Hours Mois du Numérique
Place du 11 novembre Médiathèque Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 17:00:00
fin : 2026-02-25 18:00:00
Date(s) :
2026-02-18 2026-02-25
Appli’Hours, dans le cadre du Mois du Numérique.
.
Place du 11 novembre Médiathèque Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 37 mediatheque@saugues.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Appli’Hours, as part of Digital Month.
L’événement Appli’Hours Mois du Numérique Saugues a été mis à jour le 2026-01-31 par Communauté de communes des rives Haut-Allier