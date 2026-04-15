Applikids, ,
Applikids, , mercredi 15 avril 2026.
Applikids Mercredi 15 avril, 11h49
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T11:49:41+02:00 – 2026-04-15T13:19:41+02:00
Fin : 2026-04-15T11:49:41+02:00 – 2026-04-15T13:19:41+02:00
Découverte d’applications numériques et de jeux vidéo, seul, entre amis ou en famille.
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Découverte d’applications numériques et de jeux vidéo, seul, entre amis ou en famille.
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