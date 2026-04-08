Applikids, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen
Applikids, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen mercredi 8 avril 2026.
Applikids Mercredi 8 avril, 14h00 Bibliothèque Saint-Sever Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-08T14:00:00+02:00 – 2026-04-08T15:30:00+02:00
Fin : 2026-04-08T14:00:00+02:00 – 2026-04-08T15:30:00+02:00
Découverte d’applications numériques et de jeux vidéo, seul, entre amis ou en famille.
Bibliothèque Saint-Sever 65 Avenue de Bretagne, 76100 Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/applikids »}]
Découverte d’applications numériques et de jeux vidéo, seul, entre amis ou en famille.
© Rouen Bibliothèques
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