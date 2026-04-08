Applikids, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen

Applikids Mercredi 8 avril, 14h00 Bibliothèque Saint-Sever Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-08T14:00:00+02:00 – 2026-04-08T15:30:00+02:00

Fin : 2026-04-08T14:00:00+02:00 – 2026-04-08T15:30:00+02:00

Découverte d’applications numériques et de jeux vidéo, seul, entre amis ou en famille.

Bibliothèque Saint-Sever 65 Avenue de Bretagne, 76100 Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/applikids »}]

Découverte d’applications numériques et de jeux vidéo, seul, entre amis ou en famille.

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