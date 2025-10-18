Applis à gogo Médiathèque Samuel Beckett Guérande
Applis à gogo Médiathèque Samuel Beckett Guérande samedi 18 octobre 2025.
Applis à gogo
Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique
Des applications ludiques pour tablettes et smartphones à découvrir et tester en accès libre.
De 7 à 10 ans. .
Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr
