Applis à gogo Médiathèque Samuel Beckett Guérande

Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Début : 2025-10-18 14:30:00

fin : 2025-10-18 15:30:00

2025-10-18

Des applications ludiques pour tablettes et smartphones à découvrir et tester en accès libre.

De 7 à 10 ans. .

Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr

