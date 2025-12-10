Applis à gogo Médiathèque Samuel Beckett Guérande

Applis à gogo

Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Début : 2026-01-10 15:00:00

fin : 2026-01-10 16:00:00

2026-01-10

Encadré par un médiateur numérique, les enfants découvrent et testent des applications ludiques pour tablettes et smartphones.

De 7 à 10 ans. .

Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr

