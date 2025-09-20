Apporte ta Pierre à l’Edifice ! Kruth
Apporte ta Pierre à l’Edifice ! Kruth samedi 20 septembre 2025.
Apporte ta Pierre à l’Edifice !
Col du Hof Kruth Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-20 14:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Chantier participatif au château du Wildenstein
Pour la 6ème année consécutive le syndicat mixte du lac de Kruth-Wildenstein et l’association « Patrimoine & Emploi », lancent un appel aux bénévoles pour contribuer à la mise en valeur des ruines du château du Wildenstein par la réalisation de petits ateliers participatifs (maçonnerie, manutentions diverses).
Rejoignez-nous à cette matinée conviviale à l’issue de laquelle une petite collation ainsi qu’une visite guidée sont offertes !
Inscription obligatoire
Col du Hof Kruth 68820 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 26 46 contact@lac-kruth-wildenstein.fr
English :
Participatory work at Château du Wildenstein
German :
Partizipative Baustelle auf Schloss Wildenstein
Italiano :
Cantiere partecipativo al Château du Wildenstein
Espanol :
Obra participativa en el Château du Wildenstein
