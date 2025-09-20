Apporte ta Pierre à l’Edifice ! Kruth

Apporte ta Pierre à l’Edifice ! Kruth samedi 20 septembre 2025.

Apporte ta Pierre à l’Edifice !

Col du Hof Kruth Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 14:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Chantier participatif au château du Wildenstein

Pour la 6ème année consécutive le syndicat mixte du lac de Kruth-Wildenstein et l’association « Patrimoine & Emploi », lancent un appel aux bénévoles pour contribuer à la mise en valeur des ruines du château du Wildenstein par la réalisation de petits ateliers participatifs (maçonnerie, manutentions diverses).

Rejoignez-nous à cette matinée conviviale à l’issue de laquelle une petite collation ainsi qu’une visite guidée sont offertes !

Inscription obligatoire 0 .

Col du Hof Kruth 68820 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 26 46 contact@lac-kruth-wildenstein.fr

English :

Participatory work at Château du Wildenstein

German :

Partizipative Baustelle auf Schloss Wildenstein

Italiano :

Cantiere partecipativo al Château du Wildenstein

Espanol :

Obra participativa en el Château du Wildenstein

L’événement Apporte ta Pierre à l’Edifice ! Kruth a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin