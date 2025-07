Apprend à lire un patron de couture Maison des arts du fil Rennes

Sur inscription en ligne ou à l’association / Tarif : 30€

Vous aimeriez vous créer une nouvelle garde robe mais la lecture d’un patron vous semble compliqué. Alors venez nous rejoindre dans cet atelier dédié à la découverte des patrons de couture.

Apprendre à lire un patron de couture

### Atelier d’apprentissage

Que vous soyez débutant-e ou que vous souhaitiez approfondir vos connaissances, nous vous guiderons à travers les étapes essentielles pour comprendre et utiliser un patron de couture étape par étape :

* Comprendre le patron

* Choisir la bonne taille

* Connaître le vocabulaire

* Connaître les symboles

* Savoir lire correctement les instructions

N’hésitez pas à vous joindre à nous !

Maison des arts du fil 55, avenue des Pays-Bas, Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine