Apprendre à connaitre et gérer l’hypersensibilité et les émotions au travail – HEC Alumni Paris, 22 mai 2025, Paris.

Apprendre à connaitre et gérer l’hypersensibilité et les émotions au travail avec HEC Alumni

Vous sentez-vous parfois submergé par vos émotions au travail ? Souhaitez-vous mieux comprendre et gérer votre hypersensibilité pour évoluer sereinement dans un environnement professionnel exigeant ? Cette masterclass est conçue pour vous donner les outils et les clés dont vous avez besoin.

Faisant partie du cycle « Intuition et multi-potentialité : des pouvoirs clés de demain, à activer aujourd’hui », cet atelier vous offre une opportunité unique de vous connecter à votre intuition et à votre créativité pour répondre aux défis de votre vie professionnelle.

Programme du cycle :

Atelier « Savoir choisir dans la multi-potentialité : Gérer la dispersion et développer son intuition pour cibler juste » – Mardi 8 avril de 9h à 12h30

Masterclass « Apprendre à connaitre et gérer l’hypersensibilité et les émotions au travail » – Jeudi 22 mai de 18h30 à 20h

Atelier « Oser élargir le champ des possibles : Cultiver la créativité pour trouver sa place dans un monde professionnel standardisé » – Mardi 7 octobre de 9h à 12h30

Ce que vous allez découvrir et expérimenter :

Des outils concrets pour mieux gérer votre hypersensibilité dans un environnement professionnel souvent intense

Des techniques d’art-thérapie pour exprimer et libérer vos émotions de manière créative et apaisante

Des clés comportementales pour vous protéger émotionnellement, gérer le stress et renforcer votre résilience

Des leviers efficaces pour améliorer votre communication avec vos collègues et créer des relations plus harmonieuses

Une approche unique, alliant art et psychologie :

Une masterclass interactive et expérientielle : à travers le dessin et l’écriture créative, vous explorerez vos émotions et découvrirez comment les canaliser

Un accompagnement interactif : grâce au Counselling Intégratif et au Coaching Psychodynamique, vous combinerez analyse, créativité et intelligence collective pour activer un mode de pensée innovant et libérateur

Pourquoi participer ?

Cette masterclass est une opportunité unique de :

Mieux comprendre votre hypersensibilité et en faire une force dans votre vie professionnelle

Acquérir des outils pratiques pour gérer vos émotions et réduire votre stress

Développer une communication plus fluide avec vos collègues et renforcer vos relations professionnelles

Explorer votre créativité pour trouver des solutions innovantes et personnalisées

Prêt à transformer votre hypersensibilité en atout et à évoluer avec confiance dans un environnement professionnel ? Rejoignez-nous pour cette masterclass inspirante et enrichissante !

L’animatrice : Joëlle Deroy (H.88) est artiste multimédia et Integrative Arts Counsellor, Membre de BACP (British Association for Counselling and Psychotherapy), Coach Psychodynamique et Lumina Learning Practitioner (Psuchométrie).

Fondatrice du Cabinet Driving Change With Art (drivingchangewithart.com), qui répond à des problématiques d’adaptabilité systémiques ou personnelles, avec le langage de l’art, pour les entreprises et les personnes privées.

Joëlle enseigne dans le Programme HEC Executive Education et à Centrale Supélec (Shift Year).

Formée aux arts visuels à U.C.Berkeley (USA) et à l’atelier Maniglier (France), son atelier d’artiste visuel est basé à Londres. Sa pratique artistique comprend la peinture, la photographie, la céramique et le dessin digital.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-22T18:30:00.000+02:00

Fin : 2025-05-22T20:00:00.000+02:00

https://www.hecalumni.fr/fr/event/masterclass-apprendre-a-connaitre-et-gerer-l-hypersensibilite-et-les-emotions-au-travail-22-mai/2025/05/21/12300

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris