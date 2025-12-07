Apprendre à convertir un vélo à l’électrique Champagnole à bicyclette Champagnole

Apprendre à convertir un vélo à l’électrique

Champagnole à bicyclette 20 Avenue Edouard Herriot Champagnole Jura

Début : 2025-12-07 09:30:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

Cette animation est organisé en partenariat avec l’association Champagnole à bicyclette.

Elle se déroule en 2 temps complémentaires une présentation technique et un atelier pratique en petits groupes.

Le but = vous rendre autonome pour l’électrification d’un vélo.

10h 12h Information technique

– la réglementation française

– les éléments constitutifs d’un kit moteur

– les différents équipements

– les points d’attention pour s’équiper

l’entretien et la sécurité

12h 13h30 repas pris en commun, tiré du sac. C’est toujours un moment d’échange fructueux et convivial.

13h30 17h00 Ateliers pratiques

Les participant(e)s sont répartis en 3 ou 4 petits groupes, avec un vélo à convertir dans chaque groupe. Encadré par les bénévoles de l’association, chaque groupe réalise les opérations

– démontage du pédalier d’origine

– installation du moteur

– installation de la batterie

– installation de la console d’affichage

– câblage des différents éléments

– test du vélo ! .

champagnoleabicyclette@mailo.com

