Verosvres

Apprendre à fabriquer une éolienne

Ferme des Grands Noyers Verosvres Saône-et-Loire

Tarif : – – 450 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-13

Venez participer à la construction d’une éolienne Piggott ! Nous proposons un stage pour fabriquer ce modèle d’éolienne conçue par Hugh Piggott et diffusée entre-autres par le réseau Tripalium, Le format que nous proposons pour ce stage est l’éolienne de diamètre 4m20.

Plus d’informations sur le fonctionnement des éoliennes Piggott https://atelierduzephyr.org/auto-construction/produire-son-electricite/eolienne-piggott/

L’idée est de découvrir ou d’approfondir la fabrication d’une petite éolienne, nous ferons essentiellement de la pratique ponctuée de quelques points théoriques. Cette semaine sera l’occasion de s’initier au travail du métal (découpe et soudure) ainsi que du bois (sculpture des pales) mais également du travail de la résine et un peu d’électricité. Des savoirs et savoir-faire qui peuvent être réutilisé pour fabriquer une éolienne mais aussi pour d’autres projets de fabrication. .

Ferme des Grands Noyers Verosvres 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 82 91 06 clement@atelierduzephyr.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apprendre à fabriquer une éolienne

L’événement Apprendre à fabriquer une éolienne Verosvres a été mis à jour le 2026-05-22 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)