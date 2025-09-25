Apprendre à faire germer et utiliser des graines germées Association Culture et Loisirs Pousseaux

Apprendre à faire germer et utiliser des graines germées Association Culture et Loisirs Pousseaux jeudi 25 septembre 2025.

Apprendre à faire germer et utiliser des graines germées

Association Culture et Loisirs Adresse envoyée après inscription Pousseaux Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25 18:00:00

fin : 2025-09-25 20:00:00

Date(s) :

2025-09-25

Les graines germées (ou germinations) sont des graines que l’on a fait germer et qui contiennent une excellente richesse nutritive avec de multiples vitamines et minéraux. Jérôme propose de vous apprendre à faire germer des graines chez-soi, très simplement et pour un faible coût. Inscription obligatoire par mail reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org. Gratuit et ouvert à tous. .

Association Culture et Loisirs Adresse envoyée après inscription Pousseaux 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org

English : Apprendre à faire germer et utiliser des graines germées

German : Apprendre à faire germer et utiliser des graines germées

Italiano :

Espanol :

L’événement Apprendre à faire germer et utiliser des graines germées Pousseaux a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Clamecy Haut Nivernais