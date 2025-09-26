Apprendre à gérer son budget au Quartier Jeunes 13 Quartier Jeunes 13 (QJ 13) Paris

L’association Crésus viendra animer plusieurs ateliers du programme « Dilemme Education » à destination d’un groupe de 12 jeunes. L’objectif de ces ateliers est de comprendre et d’apprendre à maîtriser son budget à travers des activités ludiques.

Le QJ 13 invite les 15-25 ans à participer à un jeu de société sur la gestion budgétaire animé par l’association pour la Fondation Crésus, vendredi 26 septembre de 16h30 à 19h.

Le vendredi 26 septembre 2025

de à

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 25 ans.

Quartier Jeunes 13 (QJ 13) 115 rue de Tolbiac 75013 Paris

+33144081261