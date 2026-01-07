APPRENDRE À JOUER AUX CARTES POKÉMONS Montargis
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Début : 2026-02-04 16:00:00
fin : 2026-02-04 18:00:00
2026-02-04
N’as-tu jamais rêvé d’incarner un dresseur Pokémon ? Rejoins l’arène et affronte tes amis aux côtés de tes Pokémons préférés. Découvre les règles officielles du jeu de cartes et lance-toi dans le combat avec ton propre deck ou avec ceux mis à disposition. Dès 8 ans. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
English :
LEARN TO PLAY CARDS
POKÉMONS
