Apprendre à lire une carte IGN avec WeTrek Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Apprendre à lire une carte IGN avec WeTrek
Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03 18:00:00
fin : 2026-03-03 19:30:00
Date(s) :
2026-03-03
Envie de mieux préparer vos sorties et de naviguer plus sereinement en montagne avec votre smartphone ?
La Maison de la Montagne vous propose un atelier de perfectionnement à l’application WeTrek (anciennement IGN rando), Level 1.
Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org
English :
Would you like to better prepare your outings and navigate the mountains with greater peace of mind using your smartphone?
La Maison de la Montagne offers you a workshop to perfect your use of the WeTrek application (formerly IGN rando), Level 1.
