Apprendre à lire une carte IGN avec WeTrek Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Apprendre à lire une carte IGN avec WeTrek

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 18:00:00

fin : 2026-03-03 19:30:00

Date(s) :

2026-03-03

Envie de mieux préparer vos sorties et de naviguer plus sereinement en montagne avec votre smartphone ?

La Maison de la Montagne vous propose un atelier de perfectionnement à l’application WeTrek (anciennement IGN rando), Level 1.

.

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Would you like to better prepare your outings and navigate the mountains with greater peace of mind using your smartphone?

La Maison de la Montagne offers you a workshop to perfect your use of the WeTrek application (formerly IGN rando), Level 1.

L’événement Apprendre à lire une carte IGN avec WeTrek Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-01-08 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65