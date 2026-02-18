Apprendre à observer la flore locale Saint-Georges-des-Sept-Voies Gennes-Val-de-Loire

Apprendre à observer la flore locale

Saint-Georges-des-Sept-Voies 21 Chem. de la Coulée de Nervaux Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Début : 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-03-07 18:00:00

2026-03-07

Observez, sentez, touchez et peut-être goûtez les plantes sauvages pour les reconnaître. Vous étudiez une vingtaine de plantes en détail et repartez avec la possibilité de les identifier en autonomie.

Vous ne connaissez pas les plantes mais elles vous fascinent, vous aimeriez les reconnaître mais ce n’est pas facile de s’y retrouver entre les livres et les applications. Il n’y a pas de recette magique pour tout retenir en une journée mais Sylvie vous donnera les clés pour plonger dans le monde fascinant des plantes.

Samedi 7 mars 2026 de 15h à 18h. .

Saint-Georges-des-Sept-Voies 21 Chem. de la Coulée de Nervaux Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 81 55 41 92 contact@lechampdespensees.fr

Observe, smell, touch and perhaps taste wild plants to recognize them. You’ll study around 20 plants in detail, and leave with the opportunity to identify them on your own.

