Apprendre à reconnaître et à nourrir les oiseaux de nos jardins! Route de la Corniche Hendaye

A l’occasion du comptage national des oiseaux des jardins, venez partager un moment convivial sur le parvis d’Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque à la découverte des oiseaux communs de nos jardins.

Ensemble, nous apprendrons à construire une mangeoire et à l’alimenter pour aider les oiseaux à passer l’hiver.

Des paires de jumelles ainsi qu’une longue vue seront mises à disposition pour de belles observations d’oiseaux en situation de nourrissage.

Vous participerez ainsi à un comptage scientifique participatif national qui permet d’évaluer les variations de populations des oiseaux communs de nos jardins. Eux aussi sont victimes de la chute importante de biodiversité sur la planète entière !

Forts de vos apprentissages et de nos conseils vous pourrez ainsi de retour à votre domicile mettre en place vos nourrissages de manière tout à fait favorable aux oiseaux des jardins. .

