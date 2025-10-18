Apprendre à réparer ses vêtements dans le jardin de la Fondation d’Auteuil Jardin de la Fondation d’Auteuil Paris

Apprendre à réparer ses vêtements dans le jardin de la Fondation d’Auteuil Jardin de la Fondation d’Auteuil Paris samedi 18 octobre 2025.

De 14h à 17h30, apprenez à réparer un trou et une couture aux coté des Eco-animateurs du Syctom.

Vous pourrez aussi comprendre comment vos vêtements sont recyclés et comment mieux les réemployer.

Pourquoi favoriser la seconde main ?

Tendre vers une économie circulaire : si un objet sert plusieurs utilisateurs, moins d’objets sont créés, et moins de matière est utilisée.

Réduire les déchets : la seconde main permet d’allonger la durée de vie d’un vêtement, et donc de retarder sa transition vers le statut de déchet.

Augmenter le pouvoir d'achat : A titre d'exemple, un téléphone reconditionné coûte jusqu'à 75% moins cher qu'un appareil neuf.

Contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre : les objets sont souvent revendus localement et ne génèrent pas de nouvelles émissions de fabrication.

Tous les vêtements, linges de maison et chaussures se trient,

même abimés. Ils doivent être placés, propres et secs, dans un sac fermé

et les chaussures liées par paire puis déposé sur les bornes textiles de l’espace public ou lors du trimobile.

La ressourcerie des Apprentis d’Auteuil vous propose un atelier pour apprendre à réparer vos vêtements.

Le samedi 18 octobre 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit Public adultes.

Jardin de la Fondation d’Auteuil 1 avenue Leopold II 75016 Paris