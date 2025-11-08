Apprendre à tailler et soigner ses arbustes et ses fruitiers Dans le jardin d’un particulier Rennes

Inscriptions : bit.ly/rennes_zerodechet ou 0 223 622 622.

La taille des arbres fruitiers varie selon les espèces et le climat. Découvrez les différentes caractéristiques de taille de vos arbres fruitiers afin de prévenir ou traiter les maladies et optimiser vos récoltes !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-08T09:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-08T12:30:00.000+01:00

http://bit.ly/rennes_zerodechet

Dans le jardin d’un particulier Rue de Châtillon, Rennes Sud-Gare Rennes 35032 Ille-et-Vilaine