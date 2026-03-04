Apprendre à tailler et soigner ses arbustes et ses fruitiers Jardins familiaux des Gayeulles Cesson-Sévigné Samedi 7 mars, 09h30 Ille-et-Vilaine

Inscriptions : bit.ly/rennes_zerodechet ou 0 223 622 622.

La taille des arbres fruitiers varie selon les espèces et le climat. Découvrez les différentes caractéristiques de taille de vos arbres fruitiers afin de prévenir ou traiter les maladies et optimiser vos récoltes !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-07T09:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-07T12:30:00.000+01:00

http://bit.ly/rennes_zerodechet

Jardins familiaux des Gayeulles 38 rue du Pâtis Tatelin à Rennes Maurepas – Patton Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine



