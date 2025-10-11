Apprendre à transformer un vélo en vélo à assistance électrique Espace Baudelaire Dijon
Apprendre à transformer un vélo en vélo à assistance électrique Espace Baudelaire Dijon samedi 11 octobre 2025.
Apprendre à transformer un vélo en vélo à assistance électrique
Espace Baudelaire 27 avenue Charles Baudelaire Dijon Côte-d’Or
Gratuit
Début : 2025-10-11 09:30:00
fin : 2025-10-11 17:00:00
2025-10-11
Vous aimeriez apprendre à transformer un vélo en vélo à assistance électrique (= VAE) ?
Participez, le samedi 11 octobre 2025, à
– notre présentation technique de 9h30 à 12h
– notre atelier pratique de 13h30 à 17h
à l’Espace Baudelaire, 27 Av. Charles Baudelaire, 21000 Dijon
Programme
9h30 12h Information technique concernant la réglementation française
– la réglementation française
– les éléments constitutifs d’un kit moteur
– les différents équipements
– les points d’attention pour s’équiper
– l’entretien et la sécurité
12h 13h30 Repas tiré du sac
Chaque participant.e apporte à manger… à partager ou non. Il n’y a pas de quoi cuisiner ni réchauffer sur place !
13h30 17h00 Atelier pratique
15 participant.es répartis en 3 ou 4 groupes, avec un vélo à convertir dans chaque groupe. Encadré par les bénévoles de l’association, chaque groupe réalise la conversion d’un vélo
– installation du moteur pédalier, de la console d’affichage…
– installation de la batterie et câblage des éléments
– test du vélo .
Espace Baudelaire 27 avenue Charles Baudelaire Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 79 49 15 16 amobisol2@gmail.com
