Apprendre à transformer un vélo en vélo à assistance électrique Espace Baudelaire Dijon

Apprendre à transformer un vélo en vélo à assistance électrique

Espace Baudelaire 27 avenue Charles Baudelaire Dijon Côte-d’Or

Début : 2025-10-11 09:30:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

Vous aimeriez apprendre à transformer un vélo en vélo à assistance électrique (= VAE) ?

Participez, le samedi 11 octobre 2025, à

– notre présentation technique de 9h30 à 12h

– notre atelier pratique de 13h30 à 17h

à l’Espace Baudelaire, 27 Av. Charles Baudelaire, 21000 Dijon

Programme

9h30 12h Information technique concernant la réglementation française

– la réglementation française

– les éléments constitutifs d’un kit moteur

– les différents équipements

– les points d’attention pour s’équiper

– l’entretien et la sécurité

12h 13h30 Repas tiré du sac

Chaque participant.e apporte à manger… à partager ou non. Il n’y a pas de quoi cuisiner ni réchauffer sur place !

13h30 17h00 Atelier pratique

15 participant.es répartis en 3 ou 4 groupes, avec un vélo à convertir dans chaque groupe. Encadré par les bénévoles de l’association, chaque groupe réalise la conversion d’un vélo

– installation du moteur pédalier, de la console d’affichage…

– installation de la batterie et câblage des éléments

– test du vélo .

Espace Baudelaire 27 avenue Charles Baudelaire Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 79 49 15 16 amobisol2@gmail.com

