Apprendre à utiliser vos applications mobiles Montargis samedi 21 février 2026.
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Début : 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-21 11:30:00
2026-02-21
Découvrez et apprenez à utiliser les applications incontournables de votre smartphone pour communiquer, gérer vos e-mails, suivre l’actualité en temps réel, organiser vos journées (agenda, rappels) ou encore vous divertir avec des jeux, de la musique et de la lecture. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
English :
Learn how to use your mobile applications
